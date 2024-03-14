🇷🇺 Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией положительно оценивают 95% жителей полуострова Только 3% респондентов относятся к этому событию отрицательно.
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🇷🇺 Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией положительно оценивают 95% жителей полуострова Только 3% респондентов относятся к этому событию отрицательно.