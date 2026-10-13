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Татар-информ

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Режиссер Гончуков оценил долю нейросетевого контента в российских сериалах в 10%

Режиссер Гончуков оценил долю нейросетевого контента в российских сериалах в 10%

Доля сгенерированного с помощью нейросетей контента в отечественных сериалах к данному моменту превысила 10% и постоянно растет.

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