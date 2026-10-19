ТОКИО, 19 октября. /ТАСС/. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) запустило зонд MMX, который должен первым в мире совершить посадку на Фобосе и доставить на Землю образцы грунта с этого спутника Марса.
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