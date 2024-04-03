ВС России нанесли ракетные удары по пунктам временной дислокации ВСУ в Николаевке и Селидово ДНР

ВС России продолжают наносить точечные удары по военным объектам Украины, накануне под удар попали два пункта временной дислокации подразделений ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В зоне СВО уничтожен первый американский бронетранспортер M1117
- В ходе удара по аэродрому Вознесенск под Николаевом уничтожены три штурмовика Су-25 ВС ВСУ - Минобороны
- Посольство Республики Казахстан на Украине обратилось с призывом к согражданам «рассмотреть возможность» покинуть Харьковскую и Одесскую области
Свежие комментарии