808 БПЛА уничтожены силами ПВО за прошедшую ночь, сообщили в Минобороны России.В ночь на 22 октября на Московский регион летели 630 беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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