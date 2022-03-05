Компания Heineken объявила о приостановке экспорта пива в Россию

«Все российские заводы, операционные и коммерческие подразделения компании продолжают работу в штатном режиме, чему способствует высокий уровень локализации производства, закупок сырья и материалов», — говорится в сообщении пресс-службы Heineken.
«Все российские заводы, операционные и коммерческие подразделения компании продолжают работу в штатном режиме, чему способствует высокий уровень локализации производства, закупок сырья и материалов», — говорится в сообщении пресс-службы Heineken.
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