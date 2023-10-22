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"Позиция российского политолога - как вызов", - Сатановский выступил с обвинениями дипломатов РФ

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Politiki.net Перефразирую стих: "Русским можешь ты не быть, но гражданином быть обязан".

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Комментарии
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HotRS
Почему это у евреев никогда не было государства? Было. Но после того, как евреи восстали против захвативших их государство римлян, оно перестало существовать.  Кроме того, почему-то считается, что евреев на территории нынешнего Израиля с тех далеких пор не было. А это в корне неверно. Были. Не так много, порядка нескольких тысяч, но были.  К моменту создания государства Израиль на этой территории жило примерно 1,2 млн арабов и примерно 600 тысяч евреев. Несмотря на то, что арабов было больше, единства среди них не было. Его и сейчас нет.
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1 час.
Светлана Путря
В кое чем согласна.
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1 час.
SM
Sergey Mosyagin
Зависть, что, &quot;бухать&quot; не пригашали? И пришь
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27 мин.

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