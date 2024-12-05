«БИЗНЕС ЖУРНАЛ» вошел в десятку самых цитируемых журналов страны

БИЗНЕС ЖУРНАЛ вошел в топ-10 самых цитируемых федеральных журналов. Согласно новому рейтингу компании «Медиалогия» «СМИ в соцмедиа: октябрь 2024», наше издание разместилось на седьмой строчке рейтинга с индексом цитирования 13,2.
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