Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Спасибо всем!" : Генерал Попов встретил решение о домашнем аресте неподдельной улыбкой

"Спасибо всем!" : Генерал Попов встретил решение о домашнем аресте неподдельной улыбкой

Генерала Ивана Попова перевели на домашний арест. После череды неудач защиты, добивавшейся смягчения избранной меры пресечения, генерала удалось отстоять.

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Комментарии
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demyr150648
Вадик, ты хоть служил, портянки нюхал, мерз на вахтах и стоял сутками без смены. Глубоко уверен. что ты - просто маменькин сынок, который через 15 минут непыльной работы в трюмах, понимает всю несправедливость мира для таких вот элитарных, как он. В окоп, тебя. на линию огня, на несменяемую вахту в штормовых условиях, а там посмотрим. А по мужски, ты просто - чмо!
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7 час.
Владимир Алтайцев
Ебур,докажи  это фактами, а не своим поносом, гниль поганая.
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