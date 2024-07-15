"Спасибо всем!" : Генерал Попов встретил решение о домашнем аресте неподдельной улыбкой

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demyr150648

Вадик, ты хоть служил, портянки нюхал, мерз на вахтах и стоял сутками без смены. Глубоко уверен. что ты - просто маменькин сынок, который через 15 минут непыльной работы в трюмах, понимает всю несправедливость мира для таких вот элитарных, как он. В окоп, тебя. на линию огня, на несменяемую вахту в штормовых условиях, а там посмотрим. А по мужски, ты просто - чмо!