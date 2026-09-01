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Регионы России

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Poco представила смартфон X8 с аккумулятором 8340 мАч и защитой IP68/IP69K

Poco представила смартфон X8 с аккумулятором 8340 мАч и защитой IP68/IP69K

Компания Poco объявила о выпуске нового смартфона Poco X8, который получил аккумулятор ёмкостью 8340 мАч — это на 63% больше, чем у предыдущей модели.

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