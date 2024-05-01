За 1-й квартал 2024 г. чистая прибыль Coca-Cola выросла на 2%

Американский производитель безалкогольных напитков компания Coca-Cola в своём свежем пресс-релизе проинформировала, что их чистая прибыль за 1-й квартал текущего года выросла на 2%, до $3,18 млрд и для сравнения, то за аналогичный период прошлого года их прибыль достигала $3,11 млрд.