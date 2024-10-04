Сила в правде
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Сила в правде

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Генсек НАТО Рютте сдаст Украину Путину. Первый звонок Марка Рютте в Госдеп

Генсек НАТО Рютте сдаст Украину Путину. Первый звонок Марка Рютте в Госдеп

Имя Марка Рютте, как зовут нового 14-го генсека НАТО, теперь будет постоянно на слуху. Что это за "фрукт", любящий разгуливать голым по своему дому, почему во главе военного блока Запада появился именно этот голландский политик, чего от него можно ожидать, в том числе России, что будет с Украиной? Приоткроем завесу над будущим.

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