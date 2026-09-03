Соединенные Штаты Америки: Полиция Миннеаполиса, штат Миннесота, подтвердила, что предполагаемый преступник, смертельно застреливший двух человек в Лоринг-Тауэрс (15 E Grant Street) в Лоринг-парке, был убит в перестрелке; пять человек получили ранения, в том числе трое полицейских.
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