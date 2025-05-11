Минздрав предложил по-новому проверять водителей на опьянение

Если документ будет принят, нововведения вступят в силу уже с 1 сентября.фото: pixabay.com/splitshireМинздрав предлагает изменить правила и порядок проведения медосвидетельствования водителей на состояние опьянения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии