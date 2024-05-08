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Шойгу поздравил военных ВС РФ с освобождением сел Котляровка и Соловьево

Шойгу поздравил военных ВС РФ с освобождением сел Котляровка и Соловьево

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Глава российского Минобороны Сергей Шойгу поздравил 272-й мотострелковый полк с освобождением села Котляровка в Харьковской области, а 55-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду – с освобождением села Соловьево в ДНР.

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