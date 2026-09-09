Показательные выступления собак проведут на Шкулёва

Жителей района приглашают посетить мероприятие «Друг. Спасатель. Защитник», которое состоится 10 сентября на современной площадке для выгула собак на улице Шкулёва.
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