Репилов о нейтральном статусе: «У ОКР и Минспорта, считаю, правильная позиция, что в предлагаемом нам формате не нужно никуда ехать»

«Я не знаю, что должно произойти, чтобы нас, саночников, пустили на Олимпийские игры. Что касается возможности выступления в нейтральном статусе, то каждый спортсмен решает за себя, но у Олимпийского комитета России и Минспорта, считаю, правильная позиция, что в предлагаемом нам формате не нужно никуда ехать.