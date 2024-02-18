Бизнесмен из Соединённых Штатов Америки Илон Маск поддержал своего коллегу Дэвида Сакса, который предположил, что на Западе врут по поводу того, как киевский режим показывает себя в текущем противостоянии, выразив согласие с тем, что политическая доктрина Вашингтона оказалась безумна.