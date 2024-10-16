Пару ложек малинового варения могут защитить от простуды и придать сил

Малина кладезь витаминов и минералов. Малиновое варенье считается традиционным средством против простуды благодаря своим питательным свойствам и оздоровительному эффекту, о чем говорит Марина Мойсеяк, профессор кафедры технологии бродильных производств и виноделия РОСБИОТЕХ, в интервью RT.