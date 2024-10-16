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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Пару ложек малинового варения могут защитить от простуды и придать сил

Малина кладезь витаминов и минералов. Малиновое варенье считается традиционным средством против простуды благодаря своим питательным свойствам и оздоровительному эффекту, о чем говорит Марина Мойсеяк, профессор кафедры технологии бродильных производств и виноделия РОСБИОТЕХ, в интервью RT.

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