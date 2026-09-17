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Министр: Если заранее ждать от Пхеньяна отказа от ЯО, то переговоры не начнутся

Министр: Если заранее ждать от Пхеньяна отказа от ЯО, то переговоры не начнутся Министр объединения Кореи (а есть в Южной Корее и такая должность) Чон Дон Ён н.

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