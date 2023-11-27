Путин заявил, что модель глобализации западных стран изжила себя

Формируемая в основном западными странами модель глобализации изжила себя и находится в глубоком кризисе, заявил президент России Владимир Путин в приветствии к участникам и гостям международного форума «Примаковские чтения».
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