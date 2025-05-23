Шансы на проведение нового раунда переговоров между Москвой и Киевом в Ватикане есть. Об этом заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, сообщают «Известия».
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