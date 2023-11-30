Жителей Камчатки будут судить за незаконный оборот рыбопродукции и взятки

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти жителей Камчатского края, двум из которых ранее занимавшим руководящие должности в Камчатском линейном отделе МВД России на транспорте, предъявлено обвинение во взяточничестве (ч.
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