Жителей Камчатки будут судить за незаконный оборот рыбопродукции и взятки

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти жителей Камчатского края, двум из которых ранее занимавшим руководящие должности в Камчатском линейном отделе МВД России на транспорте, предъявлено обвинение во взяточничестве (ч.