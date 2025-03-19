🔥 В Ялте женщина погибла на пожаре в свой день рождения Как сообщили в ГУ МЧС России по Крыму, произошло возгорание одноэтажного частного дома с пристройками на площади 250 квадратных метров.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🔥 В Ялте женщина погибла на пожаре в свой день рождения Как сообщили в ГУ МЧС России по Крыму, произошло возгорание одноэтажного частного дома с пристройками на площади 250 квадратных метров.