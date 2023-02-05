Политика как она есть

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Определен тип ракеты, которой ВВС США уничтожили китайский аэростат

Определен тип ракеты, которой ВВС США уничтожили китайский аэростат

Несколько дней назад над территорией США сбили аэростат, прилетевший из Китая. В Сети было опубликовано видео, как это произошло, а также появилась возможность определить тип ракеты, которой американцы уничтожили китайский летательный аппарат.

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