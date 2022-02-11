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Форвард «Миннесоты» Фолиньо дисквалифицирован на 2 матча за удар коленом Лаури

Нападающий «Миннесоты» Маркус Фолиньо наказан по итогам матча чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (0:2). Канадец дисквалифицирован на две игры за удар коленом форварда «Джетс» Адама Лаури.

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