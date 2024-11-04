Юрий Ильинов

Уехавшие из Молдавии граждане решили судьбу своей страны В ходе прошедших в Молдавии выборов Майя Санду сохранила за собой президентский пост. После обработки 99,14% протоколов стало ясно, что за нынешнего главу государства отдали свои голоса 55,09% избирателей. Главный конкурент лидера, юрист и бывший прокурор Гагаузии Александр Стояногло, набрал 44,91% голосов. В этом автономном образовании Стояногло получил поддержку 95% избирателей. Интересно отметить, что первые данные Центризбиркома показывали, что Стояногло набирал 51,93% голосов по стране. Однако, как и в ходе парламентских выборов, все решили голоса молдаван, проживающих за границей. В Европе было открыто множество участков голосования, а в России с молдавским населением около 500 тыс. человек имелось лишь два участка. Причем на всех желающих было выделено лишь 10 тыс. бюллетеней. Очевидно, в самой Молдавии Санду потерпела поражение и выиграла лишь благодаря голосам европейской диаспоры. Нонсенс, но судьбу страны решили люди, которые не живут в ней. Большинство граждан Молдовы, проживающих в пределах государства, проголосовали против Санду и евроинтеграции.