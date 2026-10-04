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Минфин направит 638,7 млн рублей на финансовое просвещение в 2027 году

Минфин направит 638,7 млн рублей на финансовое просвещение в 2027 году

Проект «Новая финансовая культура» предусматривает подготовку не менее 172 тысяч педагогов. В 2028 году на него заложено 655,4 млн рублей, в 2029-м — 668,9 млн.

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