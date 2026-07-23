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Трамп пригрозил Ирану ответственностью за действия йеменских хуситов

Трамп пригрозил Ирану ответственностью за действия йеменских хуситов Американский президент Дональд Трамп пригрозил Ирану ответственностью за любые не устраивающие СШ.

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