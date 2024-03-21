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Муаммар Каддафи построил социалистический рай в Ливии: И заплатил за это жизнью

Муаммар Каддафи построил социалистический рай в Ливии: И заплатил за это жизнью

Западная пропаганда много лет демонизировала экс-главу Ливии Муаммара Каддафи, представляя его безумным диктатором и тираном.

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Комментарии
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Sergiy Che
Да коммунякнутые регулярно вбрасывают эти затёртые враки о &quot;разе при Каддафи&quot; перевирая всё.  Их уже устали разоблачать и ловить за лживые языки кому интересно правда тут - https://ichhantik.livejournal.com/91678.html?ysclid=lu12834rsy616524595   И  кстати СССР Каддафи кинул и РФ....  А оказавшись один как и следовало ожидать был съеден более сильными хищниками....
К давнему вопросу о процветании Ливии при Каддафи
ichhantik livejournal
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2 час.
Дима Жигунов
адекватные люди и так все понимают, а недоноски с недоделками(кто за деньги, кто по скудоумию) просто по определению не поймут
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1 час.
Олег Едаменко
Это не социализм, строящийся на развитии производства, росте производительности труда и совершенствовании производственных отношений. Это есть жизнь на ренту от продажи ресурсов - с тем же успехом можно сказать, что саудиты тоже построили социализм. Да и реальность была далеко не так радужна, как изображено в этой статье. Но в одном автор прав - Муаммар подписал себе приговор, став лояльным к Западу. Интересно, нынешние арабские лидеры усвоили урок Каддафи?
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44 мин.

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