Муаммар Каддафи построил социалистический рай в Ливии: И заплатил за это жизнью

Sergiy Che Да коммунякнутые регулярно вбрасывают эти затёртые враки о "разе при Каддафи" перевирая всё. Их уже устали разоблачать и ловить за лживые языки кому интересно правда тут - https://ichhantik.livejournal.com/91678.html?ysclid=lu12834rsy616524595 И кстати СССР Каддафи кинул и РФ.... А оказавшись один как и следовало ожидать был съеден более сильными хищниками.... К давнему вопросу о процветании Ливии при Каддафи ichhantik livejournal

Дима Жигунов адекватные люди и так все понимают, а недоноски с недоделками(кто за деньги, кто по скудоумию) просто по определению не поймут