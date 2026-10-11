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Охлобыстин объяснил, почему не торопится снова общаться с Ефремовым

Охлобыстин объяснил, почему не торопится снова общаться с Ефремовым

Актер Иван Охлобыстин пока не возобновил активное общение с заслуженным артистом Михаилом Ефремовым, который проходил реабилитацию после освобождения.

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