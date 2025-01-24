Копирование действий окружающих и риск связали с повреждением мозга

Когда собственный механизм оценки риска дает сбой, человек может слепо следовать выбору окружающих. К такому выводу международная исследовательская группа пришла, изучив, как в условиях неопределенности люди с повреждениями определенных областей мозга принимают решения.
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