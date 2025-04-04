Транспортные полицейские по горячим следам раскрыли поджог релейных шкафов в Тюмени

Транспортные полицейские во взаимодействии с коллегами из регионального Управления федеральной службы безопасности по горячим следам изобличили и задержали подозреваемых в поджоге двух релейных шкафов на перегоне станций Утяшево – Тюмень.
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