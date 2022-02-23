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Гиздоль о Мампасси: «Локо» нашел хорошего центрального защитника»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гиздоль оценил Марка Мампасси. 18-летний бывший игрок юниорской сборной Украины перешел в московский клуб из «Шахтера» и заявлен в РПЛ как россиянин.

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