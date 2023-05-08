Александр Соболев: «Малком и Клаудиньо – два жестких провокатора. Их вознесли до небес в России – к ним нельзя прикоснуться, нельзя ничего сказать»

В 26-м туре Мир РПЛ «Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счетом 3:2. – В матче был эпизод, когда вы о чем-то закусились с Малкомом – что там было? – Когда мне говорят, что я провоцирую (усмехается) … Так вот, Малком – самый скрытый провокатор в российском футболе.
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