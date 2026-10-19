Молдавские власти вручили Киеву ноту протеста после незаконного пересечения границы по реке Днестр двумя украинскими пограничниками, которые преследовали уклониста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Онкоуролог Дзидза...
- ГБ Кушнер: Трамп гот...
- ГБ Экс-подполковник ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым