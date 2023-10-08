Глюкоза с супругом и детьми второй день прячутся в бомбоубежище в Израиле

Российская певица Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, ее муж Александр Чистяков, а также двое детей находятся в бомбоубежище в Израиле, куда они прилетели на концерт американского певца Бруно Марса.
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