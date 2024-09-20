Жаренные кузнечики поднимают либидо 

К такому выводу пришли ученые из Университета Дшанг в Камеруне, исследовавшие вид Ruspolia nitidula. В рамках 12-недельного эксперимента крысам давали кузнечиков и рыбную муку, пишет корреспондент УтроNews со ссылкой на Daily Mail.
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