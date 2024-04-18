Дагестанский омбудсмен и прокурор Республики Дагестан провели совместный прием предпринимателей

16 апреля 2024 года прокурор Республики Дагестан Виктор Эпп совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан Мурадом Далгатовым провели встречу с представителями бизнес-сообщества в Дахадаевском районе.
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