В Ижевске на улице нашли тела мужчины и 11-летней девочки: что известно об убийстве

ИЖЕВСК, 16 июля, ФедералПресс. Очередная трагедия с ребенком произошла в Приволжье. Днем 16 июля в Ижевске около высотного дома, расположенного на улице 10 лет Октября, обнаружили тела молодого мужчины и девочки.
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