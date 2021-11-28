Генменеджер «Сан-Хосе» Уилсон ушел на больничный. Это не связано с коронавирусом

Генеральный менеджер «Сан-Хосе» Даг Уилсон взял больничный, говорится в заявлении клуба. 64-летний специалист работает в этой должности с 2003 года.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх