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Парламентская газета

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Семен Багдасаров: Израиль ждет очень тяжелая война

Семен Багдасаров: Израиль ждет очень тяжелая война

Наземная наступательная операция, которую Израиль официально объявил на юге Ливана, может оказать серьезное влияние на мировую геополитическую обстановку — и в том числе привести к существенному усилению позиций США на Ближнем Востоке.

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