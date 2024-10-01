Семен Багдасаров: Израиль ждет очень тяжелая война

Наземная наступательная операция, которую Израиль официально объявил на юге Ливана, может оказать серьезное влияние на мировую геополитическую обстановку — и в том числе привести к существенному усилению позиций США на Ближнем Востоке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии