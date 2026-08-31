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Регион 29

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Жителя Шенкурского округа будут судить за покушение на убийство сожительницы

Жителя Шенкурского округа будут судить за покушение на убийство сожительницы

Прокуратура Шенкурского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего местного жителя.

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