Минжилполитики Подмосковья напомнило правила ремонта в ипотечных квартирах

Покупка квартиры в ипотеку в последние годы стала обычной практикой. Министерство жилищной политики Московской области напомнило, что следует знать будущим собственникам о перепланировке и ремонте в таком жилье.
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