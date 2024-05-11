Племянник главы Чечни Хамзат награждён орденом Мужества по распоряжению Владимира Путина

На параде ВОВ высшими наградами отмечены чеченские чиновники, среди них племянник Кадырова.В ходе проведения Парада Победы в Великой Отечественной войне племянник главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова - его помощник Хамзат Кадыров удостоен ордена Мужества.
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