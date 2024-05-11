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Племянник главы Чечни Хамзат награждён орденом Мужества по распоряжению Владимира Путина

Племянник главы Чечни Хамзат награждён орденом Мужества по распоряжению Владимира Путина

На параде ВОВ высшими наградами отмечены чеченские чиновники, среди них племянник Кадырова.В ходе проведения Парада Победы в Великой Отечественной войне племянник главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова - его помощник Хамзат Кадыров удостоен ордена Мужества.

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