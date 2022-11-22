Оздоев об уходе из «Зенита»: «Не сожалею, выбор был осознанным. Хотел попробовать себя в другом чемпионате»

Магомед Оздоев рассказал о своем уходе из «Зенита» минувшим летом. — За то время, что ты был без команды, у тебя хоть раз возникла мысль: «Лучше бы я остался в «Зените»? — Никогда не сожалею о том выборе, который я сделал.