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Оздоев об уходе из «Зенита»: «Не сожалею, выбор был осознанным. Хотел попробовать себя в другом чемпионате»

Магомед Оздоев рассказал о своем уходе из «Зенита» минувшим летом. — За то время, что ты был без команды, у тебя хоть раз возникла мысль: «Лучше бы я остался в «Зените»? — Никогда не сожалею о том выборе, который я сделал.

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