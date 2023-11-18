СК завел дело на мужчину, пытавшегося потушить Вечный огонь в Москве

В отношении мужчины, пытавшегося потушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве, заведено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, сообщила журналистам 18 ноября помощник руководителя столичного управления ведомства Юлия Иванова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии