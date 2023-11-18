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Парламентская газета

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СК завел дело на мужчину, пытавшегося потушить Вечный огонь в Москве

СК завел дело на мужчину, пытавшегося потушить Вечный огонь в Москве

В отношении мужчины, пытавшегося потушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве, заведено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, сообщила журналистам 18 ноября помощник руководителя столичного управления ведомства Юлия Иванова.

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Комментарии
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vkasincev Касинцев
Его нужно отправить &quot;санаторий&quot; для излечения головы лет на 5. При этом полная физическая нагрузка по 10 часов без выходных.
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18 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Маловато будет!!!
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11 час.

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