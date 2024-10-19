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Культуромания

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Часы Rolex, совершившие полет на Луну, выставлены на аукцион

Часы Rolex, совершившие полет на Луну, выставлены на аукцион

На аукцион выставлены часы Rolex, совершившие полет на Луну, сообщает nypost. Аукционный дом RR предлагает на продажу часы модели GMT-Master «Pepsi», которые изначально принадлежали покойному астронавту Эдгару Митчеллу — шестому человеку, ступившему на Луну.

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