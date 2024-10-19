Часы Rolex, совершившие полет на Луну, выставлены на аукцион

На аукцион выставлены часы Rolex, совершившие полет на Луну, сообщает nypost. Аукционный дом RR предлагает на продажу часы модели GMT-Master «Pepsi», которые изначально принадлежали покойному астронавту Эдгару Митчеллу — шестому человеку, ступившему на Луну.
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