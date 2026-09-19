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Ивановские новости

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Полиция Ивановской области разыскивает 14-летнюю девочку из Ново-Талиц

Полиция Ивановской области разыскивает 14-летнюю девочку из Ново-Талиц

Девочка ростом 160 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы до плеч, серо-голубые глаза. Уйдя из дома, была в бежевой ветровке, темных брюках клеш, белых кроссовках, с телефоном iPhone 13.

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