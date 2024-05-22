Сенатор Пушков высказался о регулировании искусственного интеллекта

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, заявил, что искусственный интеллект, как и любое новшество в технологиях, требует законодательного регулирования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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